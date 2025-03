Ne vedremo delle belle: quante puntate, durata e quando finisce lo show su Rai 1

Quante puntate sono previste per Ne vedremo delle belle? Il talent show innovativo del sabato sera di Rai 1 va in onda con la conduzione di Carlo Conti in prima serata ogni sabato dal 22 marzo 2025 per cinque settimane, alle ore 21.30. Il cast di 10 showgirl pronte a mettersi in gioco tra diverse sfide di canto e ballo è composto da: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 22 marzo 2025

Seconda puntata: 29 marzo 2025

Terza puntata: 5 aprile 2025

Quarta puntata: 12 aprile 2025

Quinta puntata: 19 aprile 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ne vedremo delle belle? Appuntamento su Rai 1 il sabato sera per cinque puntate dal 22 marzo 2025 alle ore 21.30. La fine è prevista intorno alle 23.30 per una durata quindi di circa due ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming lo show Ne vedremo delle belle? Appuntamento ogni sabato sera su Rai 1 alle ore 21.30 a partire dal 22 marzo 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play.