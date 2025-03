Ne vedremo delle belle: il cast (showgirl, concorrenti, giuria) del talent show di Rai 1

Qual è il cast di Ne vedremo delle belle? Si tratta di un nuovo talent show pensato per il sabato sera di Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, e in onda per cinque puntate dal 22 marzo 2025 in prima serata. Dieci primedonne dello spettacolo pronte a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa. Non mancherà una durissima giuria pronta a giudicare le esibizioni. Vediamo insieme il cast di Ne Vedremo delle belle. Le dieci concorrenti sono:

Pamela Prati

Carmen Russo

Adriana Volpe

Laura Freddi

Angela Melillo

Lorenza Mario

Patrizia Pellegrino

Veronica Maya

Matilde Brandi

Valeria Marini

Le star si esibiranno in cinque “materie”: canto, ballo, musical, interviste e “derby” (sfide a sorpresa). Ogni gara sarà tra due antagoniste, scelte di volta in volta con un meccanismo casuale. A giudicare le esibizioni c’è una “super giuria” fissa: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. A questo giudizio viene aggiunto quello delle altre otto star che non si sono esibite. E lo spettacolo non si ferma qui: in settimana le protagoniste sono seguite dalle telecamere anche durante la fase della preparazione delle esibizioni con i vari coach.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming lo show Ne vedremo delle belle? Appuntamento ogni sabato sera su Rai 1 alle ore 21.30 a partire dal 22 marzo 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play.