Natale e Quale Show 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo speciale Telethon

Questa sera, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20.35 su Rai 1 va in onda lo speciale Telethon di Natale e Quale Show 2023, uno spin-off di Tale e Quale, con protagonisti alcuni dei cantanti e concorrenti delle ultime edizioni del programma di Carlo Conti. Una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà. Dodici concorrenti interpreteranno altrettanti cantanti italiani e internazionali ed eseguiranno grandi classici musicali di Natale. Dove vedere Natale e Quale Show 2023 – Speciale Telethon in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 20.35 su Rai 1, subito dopo il Tg1.

Natale e Quale Show 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Natale e Quale Show 2023 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Si tratta di un’unica puntata, uno speciale di Natale in onda questa sera – 17 dicembre 2023 – alle ore 20.35. Una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show. La giuria sarà sempre composta dagli amatissimi giudici di Tale e Quale Show: la “regina” Loretta Goggi, affiancata dall’imprevedibile Cristiano Malgioglio e dall’irriverente Giorgio Panariello, a cui si affianca un quarto giudice speciale, un Gerry Scotti Tale e Quale.