Natale a Biltmore: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Natale a Biltmore (A Biltmore Christmas), film del 2024 diretto da John Putch. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucy Hargrove viene assunta per scrivere la sceneggiatura del rifacimento di un classico film natalizio ambientato nella storica dimora Biltmore. Quando il produttore le impone di riscrivere il finale, Lucy va in cerca di ispirazione e si unisce a una visita guidata della tenuta dove è stato girato il film originale. Qui, dopo aver accidentalmente rovesciato una clessidra, la sceneggiatrice si ritrova trasportata indietro nel tempo fino al 1946.

Natale a Biltmore: il cast

Abbiamo visto la trama di Natale a Biltmore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Bethany Joy Lenz

Kristoffer Polaha

Robert Picardo

Mary Beth McDonough

A.K. Benninghofen

Streaming e tv

Dove vedere Natale a Biltmore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 25 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.