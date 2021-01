Natale a 5 stelle, il cast del film in onda su Canale 5

NATALE A 5 STELLE CAST – Stasera, 1 gennaio 2021, arriva in prima serata e in prima tv su Canale 5 il film Natale a 5 stelle, diretto da Marco Risi e dedicato a Carlo Vanzina. Il film è ambientato nel periodo natalizio e racconta la storia del premier Franco Rispoli che parte per un viaggio di natura politica a Budapest e ne approfitta per passare del tempo con la sua amante, una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. I due ne approfittano per passare del tempo insieme in una lussuosa suite dell’hotel, ma il ritrovamento di un cadavere li porta sull’orlo di uno scandalo.

Nel cast del film Natale a 5 Stelle vediamo Massimo Ghini che interpreta Franco Rispoli, Ricky Memphis invece è Walter Bianchini, mentre Martina Stella è Giulia Rossi. Paola Minaccioni invece è Marisa Rispoli, mentre Massimo Ciavarro è Roberto Di Leo. Andrea Osvart è Berta, mentre Riccardo Rossi è l’inviato de Le Iene. Poi vediamo Biagio Izzo, Ralph Palka, Mario Zucca, Roberta Fiorentini, Stefania Marchionna e Rocco Siffredi.

