Napoli milionaria: il cast (attori) completo della commedia su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo di Napoli milionaria, la commedia in onda su Rai 1 stasera, 18 dicembre 2023? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimiliano Gallo: Gennaro Jovine, un tranviere senza più tram e famiglia;

Vanessa Scalera: Amalia Jovine, una moglie disposta a qualsiasi cosa per i suoi figli;

Michele Venitucci: Errico Settebellizze, un borsaro innamorato di Amalia;

Vincenzo Nemolato: Amedeo, un figlio pulito sporcato dalla guerra;

Carolina Rapillo: Maria Rosaria, una figlia abbandonata a se stessa;

Andrea Solimena: Rituccia, una figlia più piccola che si troverà di fronte alla morte;

Jacopo Cullin: il brigadiere Ciappa, un poliziotto che apprezza le recite;

Tony Laudadio: il ragioniere Spasiano, un uomo ridotto alla miseria dalla borsa nera;

Gennaro Di Biase: Peppe O’ Cricco, un’anima nera per Amedeo;

Marcello Romolo: ‘o Miezo Prèvete, un confidente e amico di Gennaro;

Maria Bolignano: Donna Peppenella, una popolana che ammira Amalia;

Nunzia Schiano: Adelaide Schiano

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Napoli milionaria, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 18 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.