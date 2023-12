Napoli milionaria: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, lunedì 18 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Napoli milionaria, la commedia di De Filippo con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera e la regia di Luca Miniero. La commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro, è un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gennaro Jovine, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie Amalia che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze. I due cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città di Napoli nel suo ultimo anno di guerra. E poi arriva la pace, l’abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi, tanti soldi. Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata, è ormai scomparso dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Quando inaspettatamente l’uomo ritorna, la sua famiglia si è dissolta e “perduta”. Amalia è ormai una donna ricca in società con Settebellizze, innamorato di lei, e tratta con crudeltà spietata quelli che si rivolgono a lei per acquistare beni di prima necessità. Amedeo, il figlio più grande di Gennaro e Amalia, è diventato un ladro di pneumatici, mette Maria Rosaria, la figlia maggiore della coppia, è incinta di un soldato americano che l’ha abbandonata. Sarà l’improvvisa malattia di Rituccia, la figlia più piccola, a costringere tutti a fare i conti con quello che sono diventati. Gennaro inizierà a ricostruire l’identità onesta della sua famiglia, facendo aprire gli occhi ad Amalia per guardare l’inferno in cui è precipitata. Sarà un percorso lungo e incerto perché, come ha ripetuto inascoltato dal giorno del suo ritorno Gennaro, la guerra non è ancora finita. Prima “ha dà passà a nuttata”.

Napoli milionaria: il cast

Abbiamo visto la trama di Napoli milionaria, ma qual è il cast completo della commedia in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimiliano Gallo: Gennaro Jovine, un tranviere senza più tram e famiglia;

Vanessa Scalera: Amalia Jovine, una moglie disposta a qualsiasi cosa per i suoi figli;

Michele Venitucci: Errico Settebellizze, un borsaro innamorato di Amalia;

Vincenzo Nemolato: Amedeo, un figlio pulito sporcato dalla guerra;

Carolina Rapillo: Maria Rosaria, una figlia abbandonata a se stessa;

Andrea Solimena: Rituccia, una figlia più piccola che si troverà di fronte alla morte;

Jacopo Cullin: il brigadiere Ciappa, un poliziotto che apprezza le recite;

Tony Laudadio: il ragioniere Spasiano, un uomo ridotto alla miseria dalla borsa nera;

Gennaro Di Biase: Peppe O’ Cricco, un’anima nera per Amedeo;

Marcello Romolo: ‘o Miezo Prèvete, un confidente e amico di Gennaro;

Maria Bolignano: Donna Peppenella, una popolana che ammira Amalia;

Nunzia Schiano: Adelaide Schiano

Streaming e tv

Dove vedere Napoli milionaria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 18 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.