Nanny McPhee – Tata Matilda: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Nanny McPhee – Tata Matilda, film del 2005 diretto da Kirk Jones, tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Inghilterra, 26 agosto 1870. Cedric Brown, un impresario nelle pompe funebri del paese rimasto vedovo di recente della sua amata moglie, si ritrova da solo con i suoi sette figli: Simon, Tora, Lily, Eric, Christianna, Sebastian e la piccola Agatha, detta Aggy. I bambini, a causa dell’assenza del padre per via del lavoro, sono incredibilmente indisciplinati e combinano un disastro dietro l’altro: finora nessuna tata è mai riuscita a tenerli a bada. L’unica persona che talvolta ascoltano è la giovane sguattera di casa, Evangeline. Dopo che i fratelli hanno fatto scappare anche l’ennesima bambinaia, il signor Brown chiede senza successo all’agenzia delle tate di concedergli un’ultima chance. In quel momento, una misteriosa voce proveniente dalla porta della società gli suggerisce di richiedere l’aiuto di tale Tata Matilda, cosa che Cedric accetta senza esitazioni.

Quella stessa notte, dopo essere stati puniti per le loro bravate, i bambini fanno irruzione nella cucina guidati da Simon, e legano al tavolo la rozza cuoca Blatherwick, per poi mettere a soqquadro tutto. In quel momento si sente bussare alla porta d’ingresso e il signor Brown aprendola trova davanti a sé una donna dall’aspetto stregonesco, che si presenta come Tata Matilda. Ella, dopo aver congedato Cedric, si reca immediatamente in cucina ed esorta i bambini ad andare a letto. Quando questi si rifiutano di darle retta, la bambinaia compie una magia battendo in terra il suo bastone, costringendoli così contro la loro volontà a continuare i loro stessi scherzi molto più velocemente, e senza potersi fermare. La situazione precipita quando i bambini sono quasi costretti dalla magia a buttare Aggy in una pentola di acqua bollente e a far esplodere la cucina, e Simon è così costretto a chiedere educatamente a Tata Matilda di farli smettere. Soddisfatta, la bambinaia rimette tutto a posto e i bambini vanno a dormire. Essi quando Tata Matilda sale per dare loro la buonanotte, solo per farle un dispetto, si presentano con nomi osceni o ridicoli e la donna, seppur innervosita da questa ennesima stupidata, decide di abbonare la cosa e rivela di sapere già i loro i veri nomi, con grande sgomento dei ragazzi.

Nanny McPhee – Tata Matilda: il cast

Abbiamo visto la trama di Nanny McPhee – Tata Matilda, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Thompson: Tata Matilda

Colin Firth: Cedric Brown

Kelly Macdonald: Evangeline Ward

Angela Lansbury: Zia Adelaide

Celia Imrie: Mrs. Selma Quickly

Imelda Staunton: Mrs. Blatherwick

Derek Jacobi: Mr. Wheen

Patrick Barlow: Mr. Jowls

Thomas Brodie-Sangster: Simon

Eliza Bennett: Tora

Jennifer Rae Daykin: Lily

Raphaël Coleman: Eric

Holly Gibbs: Christianna

Samuel Honywood: Sebastian

Hebe Barnes e Zinnia Barnes: Baby Agatha “Aggy”

Streaming e tv

Dove vedere Nanny McPhee – Tata Matilda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.