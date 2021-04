Name That Tune – Indovina La Canzone: anticipazioni, squadre e ospiti puntata 28 aprile

Name That Tune – Indovina La Canzone è la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale. Il programma, dopo il successo della prima edizione, torna con nuove puntate. Novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, ma anche dello spettacolo e dello sport. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di stasera, 28 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti: le squadre di stasera

La quarta puntata della seconda edizione di Name That Tune va in onda oggi, 28 aprile 2021, in prima visione su Tv8 dalle 21.25. Come detto la novità assoluta di questa edizione è la sfida tra una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

La squadra delle donne, composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, imbattuto nelle prime tre puntate, punta a riconfermarsi la squadra campione, respingendo l’assalto dal team degli uomini con Riki, Bugo, Jake La Furia, che hanno già partecipato nelle precedenti puntate, e Rocco Siffredi, assoluta new entry.

Ad aprire le ostilità, come sempre, la manche Playlist, in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare rapidamente le canzoni a tema intonate dall’orchestra, guadagnando cosi il primo jolly della serata. Durante Cuffie è Jake La Furia a dover indovinare le canzoni mimate dai propri compagni, mentre tra le donne si alternano Antonella Elia e Sabrina Salerno. In seguito, le due squadre continuano la sfida a colpi di note musicali, cercando di indovinare l’identità dei Cantanti Misteriosi, le cui sagome appaiono dietro uno schermo.

La contesa di Name That Tune – Indovina la canzone entra nel vivo con l’attesissimo Lip Sync Duel, la manche per eccellenza più divertente. Anna Tatangelo si esibisce in una sensuale performance di “Umbrella” di Rihanna, mentre Rocco Siffredi si cimenta nella sua personale rivisitazione di“Cicale” di Heather Parisi. Successivamente, in Senza Parole, i concorrenti, invece, devono indovinare il titolo dei brani, ascoltandone solamente le basi strumentali.

In La canzone sbagliata le due squadre devono correggere il verso errato cantato dal padrone di casa Enrico Papi,cheentra così direttamente in gioco, prima nei panni di Fabio Concato con “Domenica Bestiale”, poi di Baby K con il tormentone estivo “Playa”, e, infine, mascherato da Caparezza, si esibisce in “Fuori dal Tunnel”. Durante la manche Asta Musicale, i due portavoce, Jake La Furia e Orietta Berti, gareggiano per indovinare con il minor numero di note possibili i brani descritti da un indizio sibillino di Enrico Papi.

L’ultimo e appassionante gioco di Name That Tune, secondo le anticipazioni, è l’iconico Sette per Trenta, che decreta la squadra vincitrice e garantisce ai suoi componenti la presenza nella puntata successiva. È tempo di rivincita: si ripropone il testa a testa della scorsa settimana tra Anna Tatangelo e Riki, che hanno il compito di fornire il titolo di sette canzoni in soli 30 secondi, facendo ricorso ai jolly conquistati durante le sfide precedenti. Riuscirà la squadra delle donne a confermarsi ancora una volta campione?

Streaming e tv

Il game show musicale Name That Tune – Indovina La Canzone va in onda oggi, 28 aprile 2021, alle ore 21,25 su Tv8. Sarà possibile seguirlo anche via streaming tramite il sito del canale.

