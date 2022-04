Name That Tune – Indovina la canzone 2022, i conduttori: Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Chi sono

Chi sono i conduttori di Name That Tune – Indovina la canzone 2022, lo show musicale in onda in prima visione su Tv8 da martedì 26 aprile? Quest’anno nuovi conduttori. Dopo le prime due edizioni condotte da Enrico Papi, la terza edizione del game show musicale sarà condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Una coppia molto affiatata e amatissima dai giovani e da chi frequenta i social, con i loro video che sono virali. Porteranno il loro tocco di ironia e spensieratezza. Sono previste in tutto sei puntate. Ma chi sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, conduttori di Name That Tune 2022? Scopriamolo insieme.

Chi è Ciro Priello

Ciro Priello è nato a Napoli il 12 marzo 1986. Non tutti sanno che fin in da ragazzo l’attore si avvicina al mondo della danza e a soli 11 anni, sostenuto anche dalla sua famiglia, inizia a studiare con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, diventando in breve tempo uno dei primi ballerini della scuola. A 18 anni, nel 2004, prova ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, al tempo Saranno Famosi, arrivando in semifinale ma alla fine non viene ammesso.

Si è dedicato allo sviluppo di video amatoriali, che poi ha caricato su Youtube insieme a diversi amici quali Simone Ruzzo, Francesco Capaldo, Alfredo Felaco, creando insieme a loro nel 2005 la società di produzione video The Jackal. In pochi anni il gruppo diventa uno dei più seguiti del web. Il primo vero successo dei The Jackal risale al 2011 grazie alla webserie, da loro prodotta, Lost in Google, ma diventano popolari a livello nazionale nel 2014, grazie alla serie di video-parodia di Gomorra: Gli effetti di Gomorra sulla gente, alla quale prendono parte Salvatore Esposito e Roberto Saviano.