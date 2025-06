Nabucco: l’opera su Rai 3 inaugura il Festival dell’Arena 2025 a Verona. Cast, cantanti, regia

Questa sera, 21 giugno 2025, su Rai 3 in prima visione dalle ore 21.20, per celebrare la Festa della Musica, Rai Cultura propone Nabucco di Giuseppe Verdi, firmato da Stefano Poda, opera che inaugura il Festival dell’Arena di Verona 2025. La regia Tv è di Fabrizio Guttuso Alaimo e il Maestro Pinchas Steinberg guida l’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e cast

A dar voce e corpo a Nabucco il baritono Amartuvshin Enkhbat, interprete verdiano tra i più apprezzati della scena contemporanea. Al suo fianco, Anna Pirozzi, Roberto Tagliavini, Francesco Meli, Vasilisa Berzhanskaya. La serata sarà introdotta da Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.

Il nuovo Nabucco firmato da Stefano Poda è un viaggio senza tempo dal conflitto alla riconciliazione, dalla superbia alla speranza, tra umanesimo e tecnologia, tra richiami alla pittura barocca e visioni futuristiche. Stefano Poda cura regia, scene, costumi, luci e coreografie in un progetto che è già stato definito “atomico” e che, nella sua ricchezza (oltre tremila costumi e quattrocento artisti in scena) e multimedialità pone anche una grande sfida tecnica alle maestranze areniane e ai numerosi laboratori coinvolti, con inedite soluzioni per costumi ed effetti scenici.

Grandi elementi simbolici e disegni di luci innovativi si combinano sulla scena, al servizio del dramma di Verdi, che racconta un conflitto non solo fra popoli, ma all’interno di ogni individuo, tra superbia, coscienza e speranza. Un’idea di conflitto permanente che viene declinata in ogni momento della messa in scena, attraverso molteplici visioni belliche, da minacciose sciabolate post-moderne fino a un missile atomico.

A incombere sulla scena una grande clessidra, simbolo di Vanitas, pronta a rompersi e a liberare la vita dallo scorrere del tempo, dalla mortalità. E un’esplosione “atomica” che, a ottant’anni da Hiroshima e Nagasaki, è allo stesso tempo un monito e una riflessione sull’istinto autodistruttivo dell’uomo. Ma che ricorda anche quell’esplosione generativa che diede vita all’Umanità, il Big Bang.

Streaming e tv

Dove vedere il Nabucco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 21 giugno 2025, in prima visione dalle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.