Mr Wrong – Lezioni d’amore: la trama e le anticipazioni degli episodi di stasera, 28 giugno

Questa sera, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 va in onda in prima serata dalle ore 21,25 una nuova puntata di Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni degli episodi di stasera di Mr Wong.

Anticipazioni e trama

Brutte notizie per Ozgùri, che sorprende Ezgi e Serdar in atteggiamenti intimi. La cosa lo fa andare su tutte le furie e si convince che la ragazza non abbia mai smesso di essere interessata al medico. Quando Ozgur vede la Inal insieme a Sedar alla festa a sorpresa, comincia a pensar male di lei, quindi prende una drastica decisione e la licenzia. La delusione del momento porta Ezgi a litigare anche con le sue amiche. Ozgur, però, scopre che quello che lui pensava essere un tradimento in realtà altro non è che un colossale malinteso. Serdar e Ezgi non stanno insieme, quindi il giovane ristoratore decide di andare a Bursa per chiederle scuse. Ma la ragazza non ne vuole più sapere di lui…

Mr Wrong – Lezioni d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di oggi – 28 giugno – di Mr Wrong – Lezioni d’amore, ma qual è il cast completo della soap? Özgür è interpretato da Can Yaman, già protagonista di Bittersweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno e beniamino del pubblico italiano. Il personaggio femminile Ezgi è interpretato invece da Özge Gürel, che in Bittersweet – Ingredienti d’amore era la protagonista Nazli e in Cherry Season – La stagione del cuore la protagonista Öykü. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik (CeyCey in Daydreamer – Le ali del sogno), Fatma Toptas (Sibel in Cherry Season), Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mr Wrong – Lezioni d’amore? La soap è composta da 14 episodi di 130 minuti ciascuno. La messa in onda su Canale 5 è prevista dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45. Salvo qualche apparizione in prima serata tv (ore 21,15) come stasera, 14 giugno.

Streaming e tv

Dove vedere Mr Wrong – Lezioni d’amore in diretta tv e live streaming? La puntata di stasera, 28 giugno 2021, andrà in onda alle ore 21,25 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Mr. Wrong prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45.