Mr Wrong – Lezioni d’amore: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, 14 giugno 2021, alle ore 21,15 su Canale 5 va in onda Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo. Ogni giorno, infatti, è seguito da una media di oltre 2.000.000 di spettatori e segna numeri record, come il 30 per cento di share tra i target femminili più giovani. Un vero fenomeno televisivo che trova un seguito altrettanto potente anche sul web e sui social. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama del 14 giugno

Ezgi e Ozgur lasciano l’isola e giungono, sani e salvi, a casa. Poi Ezgi si appresta a organizzare la serata della cerimonia dell’Henne per Ebru. Ormai amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent, e Ozan programmano una gita in barca prima della festa di matrimonio di Ebru. Ma la gita salta per l’inatteso arrivo di Serdar. Sevim e Nevin, istigate da Fitnat, fanno pressione su Ozgur e Ezgi affinchè si fidanzino ufficialmente. E così i due sono costretti ad inscenare false gelosie. La giovane e bella Ezgi, sfortunata in amore, ha perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l’uomo dei suoi sogni. Poi conosce Özgür, suo vicino di casa e donnaiolo incallito, quindi un Mr. Wrong, e le sue certezze vacillano. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür, e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. Tra i due nascerà un’immediata attrazione.

Mr Wrong – Lezioni d’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di oggi di Mr Wrong – Lezioni d’amore, ma qual è il cast completo della soap? Özgür è interpretato da Can Yaman, già protagonista di Bittersweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno e beniamino del pubblico italiano. Il personaggio femminile Ezgi è interpretato invece da Özge Gürel, che in Bittersweet – Ingredienti d’amore era la protagonista Nazli e in Cherry Season – La stagione del cuore la protagonista Öykü. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik (CeyCey in Daydreamer – Le ali del sogno), Fatma Toptas (Sibel in Cherry Season), Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mr Wrong – Lezioni d’amore? La soap è composta da 14 episodi di 130 minuti ciascuno. La messa in onda su Canale 5 è prevista dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45. Salvo qualche apparizione in prima serata tv (ore 21,15) come stasera, 14 giugno.

Streaming e tv

Dove vedere Mr Wrong – Lezioni d’amore in diretta tv e live streaming? La puntata di stasera, 14 giugno 2021, andrà in onda alle ore 21,15 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Mr. Wrong prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45.