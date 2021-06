Mr Wrong – Lezioni d’amore: il cast (attori) della soap opera turca

Qual è il cast (attori) completo di Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo? Özgür è interpretato da Can Yaman, già protagonista di Bittersweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno e beniamino del pubblico italiano. Il personaggio femminile Ezgi è interpretato invece da Özge Gürel, che in Bittersweet – Ingredienti d’amore era la protagonista Nazli e in Cherry Season – La stagione del cuore la protagonista Öykü. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik (CeyCey in Daydreamer – Le ali del sogno), Fatma Toptas (Sibel in Cherry Season), Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mr Wrong – Lezioni d’amore in diretta tv e live streaming? La puntata di stasera, 14 giugno 2021, andrà in onda alle ore 21,15 su Canale 5. Le puntate sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Mr. Wrong prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,45.