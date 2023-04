Benfica-Inter, mostra bustina di cocaina durante il collegamento tv

È incredibile quanto accaduto durante il collegamento di SportItalia prima del match di Champions League tra Benfica e Inter: mentre il giornalista Tancredi Palmeri parlava, infatti, un passante ha mostrato alla telecamera una bustina di cocaina.

Il reporter ha subito allontanato lo “spacciatore”, facendogli notare poi la gravità del suo gesto. “Mamma mia, questo è un imbecille totale proprio. Tu sei un imbecille te lo dico, sei un pirla patentato. Te lo meriti proprio, te lo meriti proprio, pirla patentato” ha affermato Palmeri rivolgendosi al protagonista dell’intrusione.

𝗦𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮: 𝗧𝗮𝗻𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗶𝗹 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲‼️😳 Durante un collegamento pre partita da Lisbona, @tancredipalmeri deve fare i conti con uno spacciatore del luogo. pic.twitter.com/caeU8DJymH — Sportitalia (@tvdellosport) April 11, 2023

Il giornalista, poi, ha continuato: “Ha fatto vedere una bustina di cocaina in diretta. Non è italiano, non riesco a capire la nazionalità. Fatti vedere in faccia così magari ti sbattono dentro, imbecille”.

“È uno spacciatore sudamericano” ha dichiarato ancora Tancredi Palmeri nel filmato che poi ha invitato la regia a tagliare il video “così lo inviamo alle autorità portoghesi, che male non fa”. Successivamente, il collegamento è andati avanti senza più problemi.