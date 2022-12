Mondiali Qatar, giornalista palpato in diretta da una tifosa: “Mi ha appena toccato il c**o” | VIDEO

Mondiali Qatar, giornalista italiano palpato in diretta da una tifosa | VIDEO

È diventato virale sui social il video che vede protagonista il giornalista di SportItalia Tancredi Palmieri, il quale, collegato in diretta per i Mondiali in Qatar, è stato palpato da una tifosa.

Il tutto è successo nel giro di pochi secondi: il giornalista stava parlando quando una ragazza è passata alle sue spalle, toccandogli il sedere.

Dopo aver mostrato stupore, Tancredi Palmieri ha richiamato la tifosa sorridendo ed esclamando: “Mi ha appena toccato il c**o”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia TV (@sportitalia_official)

Il siparietto si è concluso con la giovane, raggiunta da un’amica, che ha chiesto al giornalista da dove provenisse prima di andare via.

“Ricordiamo cosa è successo a Empoli-Fiorentina. Atto da condannare. C’era una bellissima giornalista, bravissima anche, mentre faceva il collegamento un tifoso un po’ volgarotto ha messo la manina. Stavolta è successo il contrario. Questa è una notizia” ha dichiarato il conduttore del programma in riferimento al caso di Greta Beccaglia, la giornalista di una tv locale molestata in diretta da un tifoso.

E proprio sui social è partita una discussione con molti utenti che si sono chiesti che cosa sarebbe successo se la vittima fosse stata un’inviata.

“Ora che si fa? Si parla di violenza?” ha chiesto qualcuno, mentre un altro utente ha scritto: “Poi lo fa un uomo fuori dallo stadio e parlano di violenza sulle donne”.

E c’è anche chi esagera: “Solo che in questo caso al giornalista gli è piaciuto. Ma anche alla giornalista gli sarebbe piaciuto se quello che le ha toccato il c**o fosse stato un altro”.