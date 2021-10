Morgane – Detective geniale: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Morgane – Detective geniale, serie tv diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama ultima puntata

Nel primo episodio, intitolato “Cocktail Molotov”, Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nel secondo, invece, dal titolo “Uomo di poca fede”, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.

Morgane – Detective geniale: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Morgane – Detective geniale, ma qual è il cast completo della serie tv?