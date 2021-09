Morgane – Detective geniale: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 21 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Morgane – Detective geniale, serie tv diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama seconda puntata

Nel primo episodio dal titolo “Uno strano rapimento”, la protagonista aiuterà la polizia a risolvere un caso di una drammatica scomparsa di due bambine, misteriosamente sparite nel nulla. Le indagini punteranno subito il dito su Franck Sorin, il padre di Laura e Juliette. Un uomo isolato e con alcuni problemi da sempre in guerra con il nonno materno delle sue figliolette, un certo Arnaud Grandgeon, un ricco proprietario di una catena di alberghi a cinque stelle. Tuttavia, Morgane dubiterà che il colpevole del rapimento di Julietta e Laura sia davvero Franck, visto che il suo corpo verrà ritrovato poco tempo dopo sepolto in un giardino. L’investigatrice si getterà a capofitto nelle indagini per affidare il responsabile alla giustizia e aiutare Florence a riabbracciare le sue figlie.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Morgane – Detective geniale, dal titolo “Phyllobates terribilis”, la protagonista indagherà sul ritrovamento del corpo senza vita di Fanny Marini, una veterinaria specializzata in animali esotici. La dottoressa sarà rinvenuta esanime all’interno del suo ambulatorio. All’inizio, tutte le indagini crederanno che si sia trattato di una morte naturale. Ben presto l’Alvaro scoprirà che si è trattato di un omicidio premeditato. La donna, infatti, capirà che la veterinaria era stata uccisa da una dose di veleno, sebbene non avesse apparentemente nemici. Poi Morgane scoprirà che l’ex fidanzato della vittima era appena uscito di prigione e che ci sarà di mezzo un caso di traffici di animali esotici. Per questo motivo, la protagonista capirà che Fanny ha più di uno scheletro nell’armadio.

Morgane – Detective geniale: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Morgane – Detective geniale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: