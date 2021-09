Morgane – Detective geniale: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 14 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Morgane – Detective geniale, serie tv diretta da Vincente Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama prima puntata

Nel primo episodio dal titolo Vento dell’ovest, Morgane Alvaro è una donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso; Morgane, infatti, è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine, il commissario, le propone di collaborare con loro, ma Morgane non è entusiasta all’idea di aiutare la polizia, perché non si trova a suo agio con l’autorità…

Nel secondo episodio della prima puntata di Morgane – Detective geniale, intitolato La missione di Basil, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain intanto sembrano a un punto morto, ma Karadec, visionando un vecchio filmino di Morgane, scopre una traccia importante…

Morgane – Detective geniale: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Altri interpreti primo episodio: Camille Aguilar (Mathilde Levasseur), Caroline Filipek (Jeanne Levasseur), Cédric Chevalme (Ludovic Mullier), Émilie Lafarge (Rosalie Tellier), Philippe Capelle (maître Sedillot), Benjamin Egner (Philippe Leroux), Valérie Leroy (Sophia Belkadi), Clément de Preiter (guardia penitenziaria), Denis Beauvillain (guardia penitenziaria), Alexandra Michel-Marichez (cassiera).

Altri interpreti secondo episodio: Nicolas Baisin (Romain), Salima Sarah Glamine (Alexandra Berger), Victor Pontecorvo (Greg), Vassili Schneider (Erwan Ribois), Isabelle Defosse (Eve Ribois), Catherine Demaiffe (Gladys Puger), Enola Cliquennois (Lily Berger), Manon Lheureux (impiegata), Heriniaina Rakotoson (monsieur Randrianarimanana), Olivier Vaillant (Vincent Berger).