Morgane – Detective geniale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (in totale otto episodi). La prima martedì 14 settembre 2021; l’ultima martedì 5 ottobre 2021. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) di Rai 1 per la serie tv:

Prima puntata: martedì 14 settembre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 21 settembre 2021, ore 21,25

Terza puntata: martedì 28 settembre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: martedì 5 ottobre 2021, ore 21,25

Durata

Quanto dura (durata) una puntata di Morgane – Detective geniale? La durata di ogni singolo episodio è di circa 50 minuti. Una puntata ha quindi una durata di 100 minuti a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie. Su Rai 1 la serie tv andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,30.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla in streaming live (e on demand) su RaiPlay.it, la piattaforma della tv di Stato che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.