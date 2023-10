Morgane – Detective geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 10 ottobre

Stasera, martedì 10 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stasera va in onda un solo episodio, quello che sarebbe dovuto andare in onda la scorsa settimana. Come ricorderete, lo scorso martedì andò in onda un solo episodio di Morgane, per lasciare spazio ad un’edizione straordinaria del Tg1 per aggiornare sulla tragedia di Mestre. Il secondo episodio viene dunque recuperato oggi. Domani, 11 ottobre, andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione.

Mentre cerca di capire come muoversi in quella situazione alquanto delicata, Morgane viene convocata per indagare su un caso di omicidio che assume dei contorni paranormali. Una donna viene trovata accoltellata con un bisturi d’argento nell’aula magna di un’università e Thimothée approfitta della situazione per trarne un vantaggio. La vittima è la diciannovenne Salomé Rousseau. L’indagine prende una piega spaventosa quando tutti gli indizi portano a credere che la vittima sia un vampiro! Strano, secondo Morgane, che è determinata a trovare una spiegazione razionale a questa storia inverosimile.

Cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.