Morgane – Detective geniale 3: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 19 settembre 2023 alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Morgane Alvaro è una donna di 38 anni che vive a Lille, Francia. Lavora come donna delle pulizie in un commissariato di polizia, ma nasconde un talento eccezionale: un QI di 160. Una notte, mentre riordina alcuni documenti, contribuisce inaspettatamente a un’indagine. Il commissario Céline Hazan se ne accorge e la coinvolge in altre indagini sotto la guida del comandante Adam Karadec. Morgane accetta, con la condizione che la polizia indaghi sulla scomparsa del suo ex fidanzato Romain, sparito 15 anni prima. La serie esplora i motivi che impediscono a Morgane, nonostante la sua intelligenza, di unirsi alle forze dell’ordine, svelando una complessità nei suoi rapporti con l’autorità e le sfide che ciò comporta.

Morgane – Detective geniale: il cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi): la prima martedì 19 settembre 2023; la quarta e ultima martedì 10 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 19 settembre 2023

Seconda puntata: martedì 26 settembre 2023

Terza puntata: martedì 3 ottobre 2023

Quarta puntata: martedì 10 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.