Morgane – Detective geniale 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 18 ottobre

Questa sera, martedì 18 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Morgane – Detective geniale 2, la seconda stagione della fortunata serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot che veste i panni di Morgane Alvaro. Nella prima stagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito sarà però decisivo per risolvere difficili inchieste nei luoghi più diversi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel primo episodio della serata Morgane aiuta la polizia ad indagare sull’omicidio di Carole Massart, giudice impegnata sul caso di un ragazzo morto per coma etilico. Tra scambi di identità, una app di incontri romantici e nonostante problemi personali, Morgane avrà l’intuizione giusta… Nel secondo episodio della terza puntata Morgane e Karadec devono indagare sulla morte di un giovane il cui cadavere è stato ritrovato in un quartiere residenziale. Intanto Morgane deve anche affrontare l’astio dei colleghi dovuto ad un articolo pubblicato giorni prima e alcuni problemi di concentrazione per via della visione molto “intima” dell’ispettore Karadec…

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Morgane – Detective geniale 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Il cast della seconda stagione sarà per gran parte lo stesso della prima: al centro, come sempre, Audrey Fleurot nei panni dell’ex donna delle pulizie ed ora consulente della Polizia di Lille Morgane Alvaro. Al suo fianco, ritroveremo Mehdi Nebbou, inteprete di Adam Karadec, poliziotto a cui viene assegnata Morgane. I due sono molto diversi l’uno dall’altra, ma nel corso della prima stagione hanno legato, iniziando anche a provare dell’attrazione fisica. Rivedremo, poi, Marie Denarnaud (Céline Hazan, superiore di Adam che insiste perché Morgane lavori con lui), Bruno Sanches (Gilles Vandraud, collega di Adam), Bérangère McNeese (Daphné Forestier, esperta in materia digitale della Polizia), Cypriane Gardin (Thèa, figlia adolescente della protagonista) e Noé Vandevoorde (Eliott, figlio di mezzo della protagonista, anche lui dotato di alto potenziale intellettivo). Non è da escludere l’ingresso di nuovi attori.