Morgane – Detective geniale 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale 2 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate per altrettante prime serate. La prima è in programma per martedì 4 ottobre 2022; la quarta e ultima per martedì 25 ottobre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): martedì 4 ottobre 2022

Seconda puntata (episodi 3-4): martedì 11 ottobre 2022

Terza puntata (episodi 5-6): martedì 18 ottobre 2022

Quarta puntata (episodi 7-8): martedì 25 ottobre 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Morgane – Detective geniale 2? Ogni serata avrà inizio alle ore 21,25 e si chiuderà alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse). Nella prima stagione abbiamo visto Morgane farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.