La moglie di Amadeus ignorata da Anna Oxa: l’artista non si ferma per l’intervista. È polemica

Anna Oxa ha negato un’intervista a Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del presentatore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus. Civitillo è inviata speciale per il programma di Rai 1 La vita in diretta fino ai giorni del festival e tra i tanti big intervistati ha cercato di fermare anche la Oxa. “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”. La cantante però l’ha ignorata tirando dritto. “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”, ha detto Civitillo al microfono guardando in camera imbarazzata.

Un imbarazzo che è arrivato fin dentro lo studio Rai, dove il conduttore Alberto Matano ha provato a sdrammatizzare: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”.

E seppure Anna Oxa non ha risposto, ci ha pensato per lei Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle: “Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero”, ha concluso lo stilista.

La replica di Anna Oxa

Dopo il siparietto andato in onda a La vita in diretta è esplosa la polemica. Quindi ecco la replica da parte di Oxarte, ufficio stampa di Anna Oxa, con un messaggio rivolto ai fan. “Non rimaneteci male per le offese e diffamazioni nei confronti di Anna Oxa, vi ricordiamo che per fare querela si ha tempo 90 giorni e Sanremo è prima. Quindi vediamo come andrà”, hanno scritto.

“Anna Oxa non doveva rilasciare interviste – hanno poi precisato -. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito, pagato tutto da Oxarte (viaggio, vitto, alloggio, ecc.)”. Poi hanno ricordato a tutti che Anna Oxa non è completamente libera di parlare, “lo sanno tutti, a differenza di altri artisti che non sono in causa con la Rai”.

Anna Oxa “da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa, attribuendo pensieri propri” alla cantante: dai virgolettati alla foto scelta proprio dalla produzione de La vita in diretta, che mostrano la cantante in una delle sue espressioni “peggiori”. “Sembra cattiva e vendicativa, sentimenti lontanissimi da noi e da Anna Oxa”, hanno concluso. Il post però poco dopo è stato rimosso.