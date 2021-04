Modalità aereo: il cast (attori) del film

Qual è il cast (attori) completo del film Modalità aereo, in onda oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – su Rai 1 alle ore 21,25? Protagonisti della commedia sono Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito la lista completa:

Lillo Petrolo: Ivano De Sanctis

Paolo Ruffini : Diego Gardini

Violante Placido: Linda

Dino Abbrescia: Sabino Lorusso

Caterina Guzzanti: Maria

Sabrina Salerno: se stessa

Luca Vecchi: Lorenzo Moretti

Veronika Logan: Veronica Bartolini

Christian Monaldi: Luca Gardini

Maurizio Lops: Zio di Maria

Massimiliano Vado: Ad Fcd

Durata

Ma quanto dura (durata) il film Modalità aereo in onda su Rai 1? Il film, come detto, va in onda dalle ore 21,20 e terminerà alle ore 23,20. La durata complessiva sarà quindi di due ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Modalità aereo, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti La brutta figura di "Chi l'ha visto" sul caso di Denise Pipitone (di Selvaggia Lucarelli) Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata Name That Tune – Indovina La Canzone: le anticipazioni e le squadre della puntata del 7 aprile