Modalità aereo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Modalità aereo, film del 2019 diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti principali Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diego Gardini è un imprenditore ricco ed arrogante, proprietario di un’azienda vinicola che produce quello che lui stesso definisce il miglior millesimato al mondo. Il giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per un viaggio d’affari verso l’Australia, nei bagni viene approcciato da due uomini addetti alle pulizie, Sabino e Ivano, che, riconoscendolo, gli chiedono un autografo. Dimostrandosi sgarbato, minacciandoli addirittura di farli licenziare per la loro sfacciataggine, nel momento in cui dimentica il suo smartphone sul lavandino, i due inservienti se ne impossessano ed iniziano a fare costosi acquisti online e ad usare i profili social di Gardini per scrivere messaggi oltraggiosi allo scopo di infangare la figura dell’imprenditore. Spulciando nel telefono, scoprono che possiede anche dei conti bancari alle Isole Cayman. Nel frattempo, Gardini è salito in aereo e, solo diverso tempo dopo, si accorge di non avere il telefono con sé…

Modalità aereo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Modalità aereo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lillo Petrolo: Ivano De Sanctis

Paolo Ruffini : Diego Gardini

Violante Placido: Linda

Dino Abbrescia: Sabino Lorusso

Caterina Guzzanti: Maria

Sabrina Salerno: se stessa

Luca Vecchi: Lorenzo Moretti

Veronika Logan: Veronica Bartolini

Christian Monaldi: Luca Gardini

Maurizio Lops: Zio di Maria

Massimiliano Vado: Ad Fcd

Streaming e tv

Dove vedere Modalità aereo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 7 aprile 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

