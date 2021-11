Mistero a Crooked House: trama, cast e streaming del film

Stasera, 20 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Mistero a Crooked House, film del 2017 diretto da Gilles Paquet-Brenner. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1949 È un problema (Crooked House) di Agatha Christie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra, fine anni cinquanta. Sophia Leonides (nipote dell’anziano magnate britannico di origine greca Aristide Leonides) fa visita all’investigatore privato Charles Hayward affinché indaghi sulla morte del nonno, perché crede che sia stato ucciso da un membro della sua assai stravagante famiglia. È stato infatti notato che la regolare iniezione di insulina di Aristide era stata mescolata con l’eserina del suo collirio provocandogli un infarto fatale, facendo quindi ipotizzare che si sia trattato di un omicidio premeditato. Charles accetta a malincuore il caso (in parte perché ha avuto una breve storia d’amore con Sophia durante un soggiorno al Cairo) e chiede il permesso di esaminarlo all’ispettore capo Taverner di Scotland Yard facendo leva sul suo legame personale con Taverner, il quale aveva prestato servizio con il padre di Charles, un ex assistente commissario decorato che è stato assassinato da ignoti.

Mistero a Crooked House: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mistero a Crooked House, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Glenn Close: Lady Edith de Haviland

Terence Stamp: ispettore Taverner

Max Irons: Charles Hayward

Stefanie Martini: Sophia Leonides

Julian Sands: Philip Leonides

Honor Kneafsey: Josephine Leonides

Christian McKay: Roger Leonides

Amanda Abbington: Clemency Leonides

Gillian Anderson: Magda Leonides

Christina Hendricks: Brenda Leonides

Preston Nyman: Eustace Leonides

John Heffernan: Laurence Brown

Jenny Galloway: tata

David Kirkbride: sergente Glover

Tina Gray: signorina Ackroyd

Roger Ashton-Griffiths: signor Gaitskill

David Cann: coroner

Jacob Fortune-Lloyd: Brent

Andrew Karras: Iannois Agrodopolous

Streaming e tv

Dove vedere Mistero a Crooked House in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.