Mister Felicità: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Mister Felicità, film del 2017 diretto da Alessandro Siani e interpretato dallo stesso regista con Diego Abatantuono e Carla Signoris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Martino De Simone è uno sfaticato di origine napoletana che vive in Svizzera dalla sorella, Caterina; un giorno la donna rimane vittima di un incidente d’auto, per cui non può più lavorare e inoltre ha bisogno di cure che hanno un costo che non può sostenere. Martino prende così il posto di Caterina e diventa uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, mental coach. Il dottore si assenta per lavoro e Martino si finge il suo assistente, per far sì che la sorella possa curare la sua gamba lesa a causa dell’incidente, dandosi il nome di Mister Felicità. Arianna, famosa campionessa di pattinaggio in crisi a causa di una caduta, diventa sua paziente; dopo un po’ nasce un rapporto più profondo tra i due. La loro storia d’amore s’intreccia però con la crisi tra Augusta, l’inflessibile e amareggiata madre dell’atleta, e il dottor Gioia: questi si scopre essere il padre della ragazza, separatosi dalla consorte molti anni addietro, quando Arianna era molto piccola. Augusta, infatti, aveva scoperto i numerosi tradimenti di Guglielmo e non aveva mai voluto rivelare ad Arianna chi fosse suo padre. Del resto Augusta si trova costretta a raccontare la storia alla figlia quando scopre che Martino e Guglielmo lavorano insieme, cosicché Arianna lascia in un primo momento Martino. Il giorno stesso, però, mentre Martino si trova insieme a Guglielmo per cercare di risolvere la situazione, Augusta fa irruzione in casa loro perché la figlia è scomparsa. Inizia così un rocambolesco viaggio in auto che li vede costretti ad arrampicarsi da una finestra salendo sul tetto dell’auto per entrare nell’ospedale in cui pensano si trovi Arianna: temono infatti che in reception non diano loro informazione per motivi di privacy a meno che non dichiarino chi sono, cosa che eviterebbero volentieri. Purtroppo l’impresa fallisce per uno sfondamento del tetto apribile dell’auto, quindi finiscono al pronto soccorso per farsi medicare e scoprire poi che Arianna non è mai stata lì.

Mister Felicità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mister Felicità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Martino De Simone

Diego Abatantuono: Guglielmo Gioia

Carla Signoris: Augusta

Elena Cucci: Arianna Crof

Cristiana Dell’Anna: Caterina De Simone

Yari Gugliucci: Procolo

David Zed: allenatore nazionale

Ernesto Mahieux: presidente squadra

Pippo Lorusso: violinista

Streaming e tv

Dove vedere Mister Felicità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.