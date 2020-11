Mission Impossible – Fallout: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 16 novembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Fallout, film del 2018 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. È il sesto film della serie Mission Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force). Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Due anni dopo la cattura di Solomon Lane, i resti della sua organizzazione, il Sindacato, sono stati trasformati in un gruppo terroristico noto come gli Apostoli. Ethan Hunt riceve i dettagli di una missione per intercettare la vendita di tre nuclei di plutonio da parte di un venditore sconosciuto agli Apostoli. Hunt si unisce quindi a Benji Dunn e Luther Stickell per la missione, ma i tre falliscono quando Ethan sceglie di salvare la vita di Luther e il plutonio viene preso dai terroristi. Il team cattura e interroga l’esperto di armi nucleari Nils Debruuk, che avrebbe dovuto costruire tre armi nucleari portatili per gli Apostoli, ottenendo grazie a lui informazioni sul gruppo…

La trama del film

Mission Impossible – Fallout: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mission Impossibile – Fallout, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Henry Cavill: August Walker

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Sean Harris: Solomon Lane

Angela Bassett: Erica Sloane

Michelle Monaghan: Julia Meade

Alec Baldwin: Alan Hunley

Vanessa Kirby: Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Wes Bentley: Erik

Streaming e tv

Dove vedere Mission Impossible – Fallout in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 16 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Mission Impossible – Fallout: la trama del film in onda su Italia 1 Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 novembre 2020 Gli orologi del diavolo: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto