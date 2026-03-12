Mission Impossible – Dead Reckoning: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Dead Reckoning, film del 2023 co-scritto, diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente dell’IMF Ethan Hunt. Tra gli altri interpreti del film figurano i ritorni di Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un sottomarino russo, il K599 Sevastopol, viene affondato da un proprio siluro in maniera apparentemente inspiegabile ed al collo di due delle vittime, che galleggiano sotto i ghiacci, sono presenti le due metà di una misteriosa chiave cruciforme. Qualche tempo dopo, Ethan Hunt viene incaricato di recuperare da Ilsa Faust, su cui è stata messa una taglia, una metà della suddetta chiave di cui lei si era impossessata. Nel Quarto Vuoto del Deserto Arabico Ethan la salva da alcuni mercenari intenzionati a catturarla e recupera metà della chiave. Tornato negli Stati Uniti, a Washington D.C. Ethan si infiltra in una riunione della Comunità di Intelligence presieduta dal DNI Denlinger, con la presenza, tra l’altro, dell’ex direttore dell’IMF (ora direttore della CIA) Eugene Kittridge, ed in cui si discute di un’IA sperimentale che definiscono come: l’Entità. Progettata originariamente per sabotare i sistemi digitali, essa è divenuta senziente, in grado di diffondersi in tutti i principali sistemi di difesa e dunque pericolosa. Le potenze mondiali vogliono quindi impossessarsi di entrambe le metà della chiave misteriosa con l’intento di poter controllare l’Entità mentre Ethan, ritenendo che si tratti di una minaccia troppo grande per l’umanità, vuole eliminarla.

Mission Impossible – Dead Reckoning: il cast

Abbiamo visto la trama di Mission Impossible – Dead Reckoning, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Hayley Atwell: Grace

Ving Rhames: Luther Stickell

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Vanessa Kirby: Alanna Mitsopolis / Vedova Bianca

Esai Morales: Gabriel

Henry Czerny: Eugene Kittridge

Pom Klementieff: Paris

Cary Elwes: Denlinger

Shea Whigham: Jasper Briggs

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Charles Parnell: capo NRO

Rob Delaney: capo JSOC

Indira Varma: capo DIA

Mark Gatiss: capo NSA

Greg Tarzan Davis: Degas

Mariela Garriga: Marie

Ivan Ivashkin : Comandante in seconda XO

Streaming e tv

Dove vedere Mission Impossible – Dead Reckoning in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.