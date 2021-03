Chi è Miryea Stabile, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è Miryea Stabile, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? È diventata un volto noto per il grande pubblico dopo aver partecipato e vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in coppia con il secchione Marini. Miryea è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Si tratta di una famosa influencer e graphic designer originaria di Brescia di 22 anni. Oltre ad essere una pupa, ha anche partecipato a una puntata di Ciao Darwin.

Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea Stabile è una vera pupa e non nasconde di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare sia scolastico.

La concorrente de L’isola dei famosi 2021 è nata a Brescia nel 1997, ma attualmente vive e lavora a Milano. Miryea ha frequentato l’ ISSA Europe ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness. Proprio nell’ambito sportivo Miryea lavora anche come influencer, affiancando lo sport a un’altra sua grande passione, quella del beauty. Miryea Stabile è una fit influencer, fashion blogger, hostess e modella. Ha lavorato sia nell’ambito sportivo (è ambassador di Milano_Fit) che in quello dello spettacolo facendo la comparsa in diversi programmi come: “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. È stata anche hostess per degli stand Yamaha e Ombrellina per delle gare motociclistiche. Si fa conoscere dal grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti e soprattutto per aver partecipato e vinto La Pupa e il secchione e Viceversa 2021 con il secchione Marini. Ora è pronta a sbarcare in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Non sappiamo se Miryea Stabile ha un fidanzato o è single. Vanta sul suo profilo Instagram circa 130 mila followers. La ragazza condivide principalmente foto dedicate al fitness e al beauty.

