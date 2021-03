Chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca (Isola dei Famosi 2021)

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca, il bel concorrente dell’Isola dei famosi 2021. Ma chi è Miriam Galanti? Classe 1989, nasce a Mantova ma presto si trasferisce a Roma per studiare recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2009, ancora studentessa ha recitato nella fiction “Don Matteo“, mentre nel 2013 e nel 2018 ha interpretato un ruolo nella serie tv Che Dio ci aiuti. Nel 2014, Miriam ha vinto il premio di giovane promessa del cinema italiano al Festival del Cinema di Venezia grazie al ruolo nel cortometraggio “Metamorfosi” diretto proprio dal suo fidanzato Gilles Rocca. Il progetto viene scelto dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa nella lotta contro la violenza sulle donne.

Nel 2017 Miriam Galanti si fa conoscere dal grande pubblico con il film “Scarlett ”presentato in anteprima ufficiale alla 17° edizione del Rome Indipendent Film Festival, diretto da Luigi Boccia. Nella sua carriera anche la tv e il teatro. Su Sky Arte ha condotto il programma Sei in un paese meraviglioso al fianco di Dario Vergassola. Con Gilles Rocca si sono conosciuti durante un corso di recitazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

