Miracoli dal cielo: la storia vera che ha ispirato il film

Stasera, 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Miracoli dal cielo, film che racconta una storia vera. Sì, avete capito bene. Quello che avete visto (o state vedendo) in tv è realmente successo. Una storia incredibile quella della famiglia Beam. Una vicenda talmente forte da meritarsi un libro e la relativa trasposizione cinematografica. Christy e Kevin sono una coppia innamorata come tante. Vivono non lontani da Dallas in una grande casa accogliente, con le tre figlie. La loro vita perfetta, però, viene stravolta quando la piccola Annabel inizia ad avvertire i sintomi di due rare malattie digestive.

Una vera tortura per la bambina che assume ogni giorno decine di farmaci e che costringe i genitori a numerosi viaggi in giro per gli Stati Uniti alla ricerca di medici in grado di guarire Anna. Il destino di Annabel, insomma, sembra segnato. Ma è questo punto che le azioni umane si sospendono e che ad intervenire, secondo quanto detto dalla signora Beam, sia la provvidenza divina. Durante una normale giornata di giochi, Annabel decide di salire su un pioppo altissimo in giardino. Quando uno dei rami si spezza, la bimba resta incastrata a testa in giù nell’albero cavo.

Trascorrono oltre cinque ore prima che le squadre di soccorso – come raccontato nel film Miracoli dal cielo – possano intervenire con successo per liberarla. L’incidente si rivela risolutivo per la Beam che una volta in ospedale si risveglia senza più dolori alla pancia, in grado finalmente di gustarsi un pasto normale dopo tanto tempo. Ma cos’è successo? È la stessa bambina a raccontarlo ai genitori, spiegando che in quelle ore lei sia stata tra le braccia di Gesù. “Ho sempre pensato che stare in cielo significasse stare seduti su una nuvoletta; ma in realtà è stato come essere sospesi sopra l’universo – ha detto la ragazza -. Ho sempre pensato che Dio avesse un cuore grande, e in effetti è così. Il suo cuore è talmente grande che si illumina. I suoi occhi brillano come dell’oro che riflette la luce del sole”. Oggi Annabel è una ragazzina sana di 19 anni che conduce una vita normale.

Streaming e tv

Abbiamo visto la storia vera di Miracoli dal cielo, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand.

