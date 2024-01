Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Mio fratello rincorre i dinosauri, il film in onda stasera, 17 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1? Tra gli attori principali del film del 2019, diretto da Stefano Cipani e tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, figurano Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Al loro fianco tanti altri interpreti. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Davide Mazzariol

Isabella Ragonese: Katia

Francesco Gheghi: Giacomo “Jack” Mazzariol

Lorenzo Sisto: Giovanni Mazzariol

Arianna Becheroni: Arianna

Roberto Nocchi: Vittorio

Rossy De Palma: zia Dolores

Gea Dall’Orto: Chiara Mazzariol

Mariavittoria Dallasta: Alice Mazzariol

Edoardo Pagliai: Scar

Saul Nanni: Brune

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (attori) di Mio fratello rincorre i dinosauri, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Ve lo diciamo subito: trattandosi di un film, andrà in onda una sola e unica “puntata”. La messa in onda è prevista per stasera a partire dalle ore 21,30. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.