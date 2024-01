Mio fratello rincorre i dinosauri: trama, cast e streaming del film

Stasera, 17 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Mio fratello rincorre i dinosauri, film del 2019 diretto da Stefano Cipani, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Nel cast: Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giacomo “Jack” è un bambino che vive a Pieve di Cento, con i genitori Davide e Katia e le sorelle maggiori Dalila e Alice. Un giorno riceve la notizia che presto avrà un fratello, che si chiamerà Giovanni (Giò). Alla nascita del fratellino, Jack e la sua famiglia scoprono che Giovanni ha la sindrome di Down. Inizialmente Jack è felice, perché crede che il fratellino sia una specie di supereroe, ma con il tempo capirà che i genitori gli hanno lasciato credere qualcosa di ben diverso dal reale.

Anni dopo, Jack deve scegliere una scuola superiore assieme a Vittorio (Vitto), il miglior amico di sempre. Jack lì incontra Arianna e si innamora, allora decide di entrare nella stessa scuola della ragazza persuadendo Vittorio a seguirlo. Arrivato a scuola, Jack soffre per la propria timidezza e vorrebbe essere simile ai compagni più grandi, ed entra nel gruppo della sua amata Arianna, soprattutto per fare colpo su di lei. Decide poi di entrare nella band musicale dei due ragazzi che ritiene più ammirati della scuola. Ciononostante, Jack si sente spesso a disagio e non riesce a dire a nessuno di avere un fratello con la Sindrome di Down. Il suo silenzio sull’argomento si trasforma a poco a poco in una bugia sempre più grossa.

Jack scopre poi che il gruppo in cui suona ha un canale YouTube, e lo fa vedere anche alla famiglia. Il piccolo Giovanni decide allora di fare anche lui dei video e li mette su YouTube aiutato da Vittorio. Jack scopre i video, perché alcuni suoi compagni li vedono, li cancella facendo ricadere la colpa su un gruppo neonazista inesistente.

Non potendo trascurare l’accaduto, la famiglia del ragazzo indice una protesta contro il presunto movimento neonazista, a cui partecipano anche Jack, Arianna e la sua classe. Deciso finalmente a smettere con le bugie, Jack confessa pubblicamente di aver cancellato i video di Giovanni e di aver mentito riguardo al fratello. Jack ha deluso tutti e tutti sono arrabbiati con lui. Con il passare del tempo però, chiede scusa alla sua famiglia, alla sua classe e soprattutto a Vittorio e Arianna, ridiventando di nuovo migliori amici.

Mio fratello rincorre i dinosauri: il cast

Abbiamo visto la trama di Mio fratello rincorre i dinosauri, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Davide Mazzariol

Isabella Ragonese: Katia

Francesco Gheghi: Giacomo “Jack” Mazzariol

Lorenzo Sisto: Giovanni Mazzariol

Arianna Becheroni: Arianna

Roberto Nocchi: Vittorio

Rossy De Palma: zia Dolores

Gea Dall’Orto: Chiara Mazzariol

Mariavittoria Dallasta: Alice Mazzariol

Edoardo Pagliai: Scar

Saul Nanni: Brune

Streaming e tv

