Mino Reitano: le cause della morte del cantante nel 2009

Quali sono state la cause della morte di Mino Reitano, scomparso il 27 gennaio 2009 all’età di 64 anni e ricordato a Oggi un altro giorno1? Il cantante ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica e nella sua famiglia, quando, il 27 gennaio 2009, è morto. Due anni prima gli era stato diagnosticato un cancro all’intestino, dopo due operazioni e diverse terapie farmacologiche, però, non ce l’ha fatta e se n’è andato all’età di 64 anni. Ad oggi, Patrizia lo ricorda ancora con amore: “Nell’ultimo periodo stava male, non tanto per se stesso, ma perché non voleva lasciarci”.

Chi era

Chi era Mino Reitano? All’anagrafe Beniamino Reitano (Fiumara, 7 dicembre 1944 – Agrate Brianza, 27 gennaio 2009), è stato un cantautore, compositore e attore italiano. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l’esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell’amore romantico, del Mezzogiorno e della condizione dell’emigrante.

Autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise (spesso in collaborazione con i fratelli Franco e Mimmo), ha scritto anche brani per altri artisti, di cui il più noto è Una ragione di più scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni, considerato un evergreen della musica leggera italiana, e anche canzoni per bambini molto note, come “La sveglia birichina”.