Mina Settembre (replica): le anticipazioni della seconda puntata, 5 giugno

Questa sera, domenica 5 giugno 2022, su Rai 1 va in onda Mina Settembre, una delle fiction più amate dai telespettatori degli ultimi anni, con la replica della seconda puntata. La storia è ambientata a Napoli ed è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La protagonista, Mina, è interpretata da Serena Rossi. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata in replica su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni seconda puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo “Il pappice e la noce”. Mina si occupa del caso di un Thomas, un talento della musica. I familiari del ragazzo sono in prigione e lui stesso comincia a frequentare dei rapinatori. L’assistente sociale chiede aiuto a Susy per introdurre il giovane nel mondo dello spettacolo e incidere le sue canzoni. Intanto Mina è ancora fortemente divisa tra due uomini: né Claudio, il marito, né Domenico, il ginecologo, hanno intenzione di arrendersi. Il titolo del secondo episodio di questa sera di Mina Settembre è “Ansia da prestazione”. Irene chiede aiuto alla sua amica Mina: da quando frequenta Marika suo figlio Gianluca sembra aver preso una cattiva strada. Sgarbato e poco attento con il denaro, il ragazzo confessa a Mina che alla base dei suoi attuali cambiamenti c’è la situazione complicata che Marika è costretta a sostenere. L’assistente sociale comincia ad indagare con l’aiuto di Claudio; e, nel frattempo, fa una significativa scoperta sulla foto che ritrae il padre scomparso in compagnia di una misteriosa donna.

Mina Settembre streaming

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 101 del decoder Sky. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.