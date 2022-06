Mina Settembre (replica): le anticipazioni della quinta puntata, 26 giugno

Questa sera, domenica 26 giugno 2022, su Rai 1 va in onda Mina Settembre, una delle fiction più amate dai telespettatori degli ultimi anni, con la replica della quinta puntata. La storia è ambientata a Napoli ed è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La protagonista, Mina, è interpretata da Serena Rossi. Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata in replica su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni quinta puntata

Il primo episodio della serata è ‘Amare è lottare’. Tramite Rudy, Mina e Domenico vengono a conoscenza della storia del piccolo Diego Bassir, italo-marocchino: dopo che la madre Vanessa è scappata con un altro uomo, il bambino è rimasto con il papà, Ahmed. Quando quest’ultimo viene arrestato per aver difeso, da alcuni teppisti, il figlio e sé stesso, Rudy ha cominciato a prendersi cura di Diego: il bambino è successivamente affidato ai nonni, che vorrebbero portarlo in Marocco contro la sua volontà. Mina farà di tutto per aiutare il piccolo.

Il titolo del secondo episodio è ‘Solitudine’. Mina aiuta una donna anziana di nome Livia, che non esce di casa da tempo immemore ed è un’accumulatrice compulsiva di oggetti. Con l’aiuto delle sue amiche, l’assistente sociale prova ad aiuta la donna: dopo molti capricci e tentennamenti Livia accetta. In presenza delle amiche, Titti ricorda la sua prima esperienza sessuale, avuta con un uomo molto più grande di lei e sposato. Mina comincia seriamente a sospettare che sia stata proprio lei l’amante di suo padre.

Mina Settembre streaming

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 101 del decoder Sky. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.