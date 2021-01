Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la seconda

Cosa succederà nella prossima puntata (la seconda) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 18 gennaio 2021? La vocazione di Mina, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima determinazione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi. Situazione diversa, invece, dal punto di vista sentimentale.

Nel primo episodio della serata ci sarà un po’ di imbarazzo tra Mina e Domenico nel momento in cui si ritroveranno insieme in studio al consultorio. Tuttavia per i due, come sempre, non ci sarà tempo per pensare ai propri turbamenti sentimentali. Mina, infatti, riceverà la visita di un professore che apparirà fortemente preoccupato per lo stato di salute del suo migliore allievo Thomas. Trattasi di un ragazzo molto talentuoso nell’ambito della musica, finito in un brutto giro.

Nel secondo episodio della prossima puntata (la seconda) di Mina Settembre, Irene chiederà aiuto all’assistente sociale. Si rivolgerà a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è una sorta di nipote. Il ragazzo si è innamorato di una ragazza più grande di lui che pare lo stia portando sulla cattiva strada…

Quante puntate, quando va in onda

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la seconda) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata) per cinque domeniche e un lunedì su Rai 1. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

