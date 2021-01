Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la quinta

Cosa succederà nella prossima puntata (la quinta) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 7 febbraio 2021? Nel primo episodio della serata, intitolato La vita è un morso, Mina dovrà vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, Michele sta ora scontando la sua pena agli arresti domiciliari. L’uomo però ha un desiderio che necessita dell’autorizzazione di Mina per realizzarsi.

Vorrebbe infatti partecipare al funerale di uno dei suoi più cari amici, il che significherebbe ottenere un permesso. Ce la farà? E poi, soprattutto, che cosa rappresenta veramente per lui l’amico? Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Mina Settembre, l’amico di Michele era anche il suo vicino di casa, che gli è stato accanto per diverso tempo nonostante la malattia, curando le sue ferite e dimenticandosi delle proprie. Per Michele dunque è indispensabile ricordarlo e omaggiarlo come si deve…

Nel secondo episodio della prossima puntata di Mina Settembre, la quinta, dal titolo Un giorno brutto, il personaggio interpretato da Serena Rossi ha preso per errore l’agenda della sua migliore amica. Accortasi del disguido, Irene cerca disperatamente Mina per averla indietro. Ma che cosa le sta nascondendo? Perché tutta questa fretta? Mentre Mina stessa prova a ridargliela, qualcosa trattiene l’assistente sociale in consultorio. Stavolta il caso che si appresta a seguire la metterà davvero a dura prova: una ragazza, infatti, si presenta da Mina sostenendo di aver subito abusi da Domenico. Sarà vero?

Quante puntate, quando va in onda

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la quinta) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata) per cinque domeniche e un lunedì su Rai 1. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021 OGGI

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

