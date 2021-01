Mina Settembre: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto

Mina Settembre: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Mina Settembre andata in onda domenica 24 gennaio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio si avvicina sempre di più il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porterà a sospettare di Max, il fidanzato di Titti.

Cosa è successo nel secondo episodio della terza puntata di Mina Settembre? Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato… Quando Mina decide di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. La gita romantica in Costiera viene però interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Mina Settembre, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? Le varie puntate della serie tv, come detto, vanno in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

