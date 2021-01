Mina Settembre: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Mina Settembre: cosa è successo nella seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Mina Settembre andata in onda lunedì 18 gennaio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio c’è stato un po’ di imbarazzo tra Mina e Domenico nel momento in cui si sono ritrovati insieme in studio al consultorio. Tuttavia per i due, come sempre, non c’è stato tempo per pensare ai propri turbamenti sentimentali. Mina ha poi ricevuto la visita di un professore che è apparso fortemente preoccupato per lo stato di salute del suo migliore allievo di nome Thomas. Un ragazzo molto talentuoso nell’ambito della musica, finito in un brutto giro.

Cosa è successo nel secondo episodio della seconda puntata di Mina Settembre? Irene ha chiesto aiuto all’assistente sociale. Si è rivolta a Mina per una questione molto delicata legata a Gianluca, suo figlio, che per la protagonista della fiction è una sorta di nipote. Il ragazzo si è innamorato di una ragazza più grande di lui che pare lo stia portando sulla cattiva strada…

Streaming, tv e repliche Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Mina Settembre, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? Le varie puntate della serie tv, come detto, vanno in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

