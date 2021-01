Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Mina Settembre, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? Le varie puntate della serie tv, come detto, vanno in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.