Mina Settembre: il cast (attori) della serie tv in onda su Rai 1

Qual è il cast di Mina Settembre, la nuova serie tv in onda dal 17 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1? Nei panni della protagonista della fiction sentimentale ambientata a Napoli c’è Serena Rossi. Al suo fianco tanti attori italiani. Ecco l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi: Mina Settembre

Giuseppe Zeno: Domenico Gammardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudy Trapanese

Marina Confalone: Olga

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Primo Reggiani: Max

Lorena Cacciatore: Giada

Kiara Tomaselli: Piera

Maria Vera Ratti: Nanninella Capasso

Antonio Buonanno: Salvatore Ausiello

Mimmo Esposito: professor Brunelli

Claudia Ruffo: Lucia Improta

Salvatore Striano: Pasquale Coppola

Peppe Lanzetta: Michele Coppola

Daria D’Antonio: Concetta Ammaturo

Angelo Caianiello: Thomas Crastone

Bianca Maria D’Amato:

Miloud Mourad Benamara: Ahmed Bassir

Martina Attanasio

Chi è Mina Settembre

Abbiamo visto il cast (attori), ma chi è Mina Settembre? È un’assistente sociale dal carattere determinato, lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli e combatte contro ingiustizie e miseria. Separata dal marito Claudio (Giorgio Pasotti), dopo un tradimento di lui, è attratta dal ginecologo del consultorio, Domenico (Giuseppe Zeno) che la corteggia. “Con Mina mi sento a casa: è tutto ambientato nella mia città, parlo la mia lingua, e non in marchigiano come per Mia Martini, uso la mia gestualità – ha detto Serena Rossi -. Insomma, la napoletanità è presente in tutte le sue declinazioni e il personaggio mi somiglia”. La serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”, editi da Sellerio.

Quanto dura (durata) ogni puntata di Mina Settembre? Ve lo diciamo subito: ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. Per ogni puntata, come detto, sono previsti due episodi. L’intera serata durerà quindi circa 100 minuti. L’orario d’inizio di ogni puntata è previsto alle ore 21,25.

