Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata in replica su Rai 1, 11 agosto

Questa sera, domenica 11 agosto 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata in replica di Mina Settembre 2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nell’undicesimo episodio dell’ultima puntata, dal titolo “With a little help from my friends”, Mina si ritrova a far fronte a quello che è successo dopo aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà. Il gesto che ha fatto, purtroppo, le costerà caro: si ritroverà, infatti, sospesa dalla professione di assistente sociale. A questo punto, disperata e delusa, Mina si trova costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. Ma questo momento di grande commozione si traduce in un altro disperato tentativo, quello di Domenico che prende in mano la situazione provando a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di Mina, al fine di poterla così reintegrare al più presto in servizio. Nel dodicesimo episodio, il finale di stagione di Mina Settembre 2, intitolato “Andare a vedere”, grande protagonista è Titti e il suo matrimonio. Nel giorno delle nozze, le amiche sono molto emozionate ma qualcosa di strano sembra turbare quel momento così idilliaco. Intanto, Olga torna a casa ma la storia che racconta non sembra reggere più di tanto. Cosa nasconde?

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata in replica di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci sono tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Streaming e tv

Dove vedere Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica stasera, domenica 11 agosto 2024 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.