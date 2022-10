Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 30 ottobre

Questa sera, domenica 30 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Mina Settembre 2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel primo episodio di stasera, dal titolo “Non si scappa”, Mina tornerà di nuovo a Procida per cercare suo fratello Gianluca, che pare si sia innamorato di Sophie, figlia di Juliette, la proprietaria del bed and breakfast dove i due avevano soggiornato in estate. Sarà proprio Gianluca a chiamarla preoccupato vedendo che l’atmosfera tra madre e figlia non è delle migliori, dal momento che è piombato sull’isola l’ex marito di Juliette: ex tossicodipendente per la cui presenza le due non sembrano essere particolarmente felici. Mina, ovviamente, corre in aiuto di suo fratello provando ad intervenire per placare gli animi. Il decimo episodio della fiction, dal titolo “La sibilla cumana”, vedrà Mina Settembre alle prese con una situazione non facile da risolvere. L’assistente sociale dovrà occuparsi di Viola, una ragazza che vive in una casa famiglia e desidera conoscere sua madre. Mina sarà particolarmente colpita da questa storia e si prodigherà con tutta se stessa per provare ad esaudire una richiesta così sentita e importante. Intanto, la sua vita sentimentale, non sembra aver trovato una vera risoluzione.

Mina Settembre 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci sono tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Streaming e tv

Dove vedere la quinta puntata di Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.