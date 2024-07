Mina Settembre 2: il cast (attori) della seconda stagione in replica

Qual è il cast (attori) di Mina Settembre 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Serena Rossi in replica su Rai 1? Al fianco della protagonista: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Trama

Alla fine della precedente stagione Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre Vittorio e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello. Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. L’arrivo della zia Rosa, però, spariglia di nuovo le carte in tavola e anche il ritorno dell’affascinante ginecologo Domenico promette di rendere la vita di Mina tutt’altro che semplice. Sul fronte professionale, invece, Mina dovrà affrontare le curiosità di alcuni studenti a cui terrà un corso di educazione sessuale, mentre cercherà di essere sempre vicina alle persone e famiglie che segue con il suo lavoro.

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Mina Settembre 2, ma dov’è stata girata (location) la seconda stagione della serie tv? Proprio come la prima stagione, le riprese si sono svolte a Napoli e dintorni. Le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.