Chi è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi da Total Guitar? | Domanda “Chi vuol essere milionario”

Chi è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi da Total Guitar? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2020 del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Le opzioni sono: Eric Clapton, Brian May, Jimi Hendrix e Eddie Van Halen. Ma qual è la risposta? La risposta è Brian May, Il chitarrista dei Queen è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi da Total Guitar, la rivista di settore più venduta d’Europa.

