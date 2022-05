Perché Michelle Hunziker non conduce Striscia la Notizia: il motivo

Perché stasera, lunedì 9 maggio 2022, Michelle Hunziker non conduce Striscia la Notizia? Ve lo diciamo subito: secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, la conduttrice è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid-19 e stasera non potrà condurre il programma di Canale 5 insieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci – in attesa del risultato del tampone molecolare di Hunziker – torna in veste di conduttrice Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen. Graci aveva condotto Striscia in coppia con Gerry Scotti già in marzo per un paio di puntate.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Michelle Hunziker stasera non è presente dietro il bancone di Striscia la Notizia, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, va in onda dal lunedì al venerdì sera dopo il Tg5 (intorno alle ore 20,35). E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Le varie puntate e i servizi andati in onda sono visibili anche sul sito del programma.